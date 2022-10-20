Ирина Линникова: «Как правильно уходить на фриланс, чтобы не прогадать»

Что такое фриланс? Это способ работы, который позволяет зарабатывать деньги самостоятельно, сотрудничая с разными работодателями и не имея постоянного трудоустройства.
Иными словами, фриланс – это работа на себя. Вы можете работать в любое время суток, в подходящие вам дни недели и находиться где угодно, а нужен для этого только доступ в интернет. Но все ли так просто и очевидно?
Сегодня у нас в гостях Ирина Линникова, эксперт с сайта FinFocus, который посвящен заработку в интернете и офлайн. Сегодня мы поговорим о фрилансе и нюансах такой работы.
Какие специалисты на данный момент наиболее востребованы на рынке фриланса?
Наибольшая востребованность отмечается в IT-сфере, дизайнерском направлении и маркетинге. В каждой категории выделяются основные профессии. В IT — это системные администраторы, разработчики ПО и тестировщики, в сфере дизайна — графические и веб-специалисты, в маркетинге востребованы таргетологи, SMM-специалисты и маркетологи, занимающиеся продвижением компаний в онлайн-формате.
Стоит учитывать, что востребованность условна — важно являться хорошим специалистом-профессионалом. Например, опытный переводчик текстов с английского языка найдет работу в интернете гораздо быстрее, чем неопытный маркетолог или тестировщик ПО.
Присутствует ли элемент сексизма во фрилансе? Например, есть случаи, когда специалистам-мужчинам платили больше и критиковали их работу меньше, чем специалистам-женщинам. Имеет ли смысл женщине создавать профиль от лица мужчины, чтобы избежать таких ситуаций?
К сожалению, элементы сексизма присутствуют везде, в том числе в сфере фриланса. Даже в интернет-зоне существуют стереотипы относительно женских и мужских профессий. Например, женщина, предлагающая услуги по веб-дизайну интерьеров, у сексиста вызовет больше доверия, чем девушка, являющаяся специалистом в IT-сфере. Сложность работы с такими людьми заключается в том, что любая неудача или малейшая ошибка будет привязана к половому признаку, а не к профессиональным качествам.
Случаи ущемления женщин относительно оплаты труда и критики их работы из-за сексизма однозначно встречаются. Отношения с таким работодателем будут очень сложными, и здесь важно провести грань — если вас это унижает, ограничивает и влияет на доходы, то желательно задуматься о целесообразности такого сотрудничества.
Создавать профиль от имени мужчины не стоит. Это бессмысленно по многим причинам. Например, в большинстве компаний от работника требуют подтверждение регистрации ИП или самозанятости, в некоторых необходимо оформление. Враньё рано или поздно будет выявлено — вы рискуете не только работой, но и репутацией.
Обязательно ли фрилансеру быть блогером и развивать свою медийность? Можно ли обойтись без этого?
Без этого однозначно можно обойтись. Блогинг — это тоже разновидность фриланса. Например, если вы работаете на себя и продаете какие-либо товары или услуги — стоит подумать и о медийности. В таком случае блогер зарабатывает разносторонне — на рекламе и на собственных продажах. Но и здесь можно обойтись без медийности — достаточно нанять профессиональных маркетологов, которые будут раскручивать ваш бизнес и увеличивать продажи.
Если вы работаете на фрилансе как наемный работник — без блогинга точно можно обойтись. У востребованного специалиста попросту не будет на это времени. Но можно согласовать с работодателем рекламу его деятельности в своем блоге. В таком случае это будет ещё одним видом заработка на фрилансе.
Как не смешивать работу и отдых в условиях фриланса?
Удобнее всего составить расписание использования рабочего времени в течение дня. Параллельно можно установить напоминания в любой из гаджетов в соответствии с расписанием.
Продумайте свое рабочее время полностью и распределите его так, чтобы отдых был цикличным и равномерным — короткие промежутки несколько раз в день. И отдыхайте полноценно — отключайте компьютер, убирайте на время звуковой режим в смартфоне. Главное — вырабатывайте привычку разграничивать отдых и работу.
Как предотвратить выгорание на фрилансе?
Выгорание у фрилансеров наступает из-за хронической усталости и неудовлетворенности результатами своей работы. Это накопительный процесс, который сразу кажется незаметным. Избавиться от подобных неприятностей можно с помощью простых методов.
Выбранный проект должен соответствовать вашим физическим возможностям. Желание хорошо заработать оправданно, но стоит ли жертвовать отдыхом, здоровьем и потерей работоспособности?
Не прекращайте общение с людьми вне работы. Загруженность работой в домашнем режиме часто становится причиной затворничества. Обязательно выделяйте время на прогулки, встречи с друзьями, семьёй.
Контролируйте свои расходы. Заработок фрилансера может быть нестабильным, и здесь причиной выгорания является боязнь остаться без денег. В результате вы нервничаете, стараетесь больше работать и так далее. Составьте примерный план доходов и расходов, создайте хотя бы небольшую финансовую подушку и относитесь к фрилансу как к обычной работе со стабильным заработком.
Как заставить себя работать, если над тобой не стоит строгий начальник, и это тебя расслабляет, расхолаживает?
Данная проблема актуальна для большинства фрилансеров. Она решаема с помощью довольно простых способов.
Разберитесь со своими биологическими ритмами. Если вы сова — большую часть работы оставляйте на вечер и первую половину ночи, если жаворонок — работайте с утра, а вечером отдыхайте.
Объясните близким, что за компьютером вы работаете, а не развлекаетесь. Это довольно частая причина расслабления — члены семьи постоянно отвлекают, дают получения и всячески мешают работать. Удобнее всего работать в отдельной комнате, но и это не всегда помогает.
Составьте распорядок дня и контролируйте каждый пункт. Не отступайте от расписания, отмечайте свои действия за день — необходимо выработать привычку.
Не отказывайтесь от отдыха. Нельзя работать практически непрерывно — подобные всплески энергии часто заканчиваются хронической усталостью, из-за которой тяжело снова включиться в рабочий процесс. Этот пункт дополняет совет по составлению распорядка дня, в котором необходимо предусмотреть время для отдыха.
Подводите итоги сделанного за день. Делайте это ежедневно, сравнивайте с распорядком дня, анализируйте причины нежелания работать или сбои в рабочем графике.
подтверждаю, можно уйти в выгорание и не заметить, а потом будет поздно. Лучше сразу ставить себе таймеры или планировать отдых. Я выхожу на кофе через дорогу, хожу на тренировки, пытаюсь отойти из рабочей зоны. хотя это бесит когда много работы)) но иначе еще хуже, так как со временем наступит полное выгорание, которое нужно будет преодолевать месяцами.