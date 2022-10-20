Ирина Линникова: «Как правильно уходить на фриланс, чтобы не прогадать»

Что такое фриланс? Это способ работы, который позволяет зарабатывать деньги самостоятельно, сотрудничая с разными работодателями и не имея постоянного трудоустройства.

Иными словами, фриланс – это работа на себя. Вы можете работать в любое время суток, в подходящие вам дни недели и находиться где угодно, а нужен для этого только доступ в интернет. Но все ли так просто и очевидно?

Сегодня у нас в гостях Ирина Линникова, эксперт с сайта FinFocus, который посвящен заработку в интернете и офлайн. Сегодня мы поговорим о фрилансе и нюансах такой работы.

Какие специалисты на данный момент наиболее востребованы на рынке фриланса?

Наибольшая востребованность отмечается в IT-сфере, дизайнерском направлении и маркетинге. В каждой категории выделяются основные профессии. В IT — это системные администраторы, разработчики ПО и тестировщики, в сфере дизайна — графические и веб-специалисты, в маркетинге востребованы таргетологи, SMM-специалисты и маркетологи, занимающиеся продвижением компаний в онлайн-формате.

Стоит учитывать, что востребованность условна — важно являться хорошим специалистом-профессионалом. Например, опытный переводчик текстов с английского языка найдет работу в интернете гораздо быстрее, чем неопытный маркетолог или тестировщик ПО.

Присутствует ли элемент сексизма во фрилансе? Например, есть случаи, когда специалистам-мужчинам платили больше и критиковали их работу меньше, чем специалистам-женщинам. Имеет ли смысл женщине создавать профиль от лица мужчины, чтобы избежать таких ситуаций?

К сожалению, элементы сексизма присутствуют везде, в том числе в сфере фриланса. Даже в интернет-зоне существуют стереотипы относительно женских и мужских профессий. Например, женщина, предлагающая услуги по веб-дизайну интерьеров, у сексиста вызовет больше доверия, чем девушка, являющаяся специалистом в IT-сфере. Сложность работы с такими людьми заключается в том, что любая неудача или малейшая ошибка будет привязана к половому признаку, а не к профессиональным качествам.

Случаи ущемления женщин относительно оплаты труда и критики их работы из-за сексизма однозначно встречаются. Отношения с таким работодателем будут очень сложными, и здесь важно провести грань — если вас это унижает, ограничивает и влияет на доходы, то желательно задуматься о целесообразности такого сотрудничества.

Создавать профиль от имени мужчины не стоит. Это бессмысленно по многим причинам. Например, в большинстве компаний от работника требуют подтверждение регистрации ИП или самозанятости, в некоторых необходимо оформление. Враньё рано или поздно будет выявлено — вы рискуете не только работой, но и репутацией.

Обязательно ли фрилансеру быть блогером и развивать свою медийность? Можно ли обойтись без этого?

Без этого однозначно можно обойтись. Блогинг — это тоже разновидность фриланса. Например, если вы работаете на себя и продаете какие-либо товары или услуги — стоит подумать и о медийности. В таком случае блогер зарабатывает разносторонне — на рекламе и на собственных продажах. Но и здесь можно обойтись без медийности — достаточно нанять профессиональных маркетологов, которые будут раскручивать ваш бизнес и увеличивать продажи.

Если вы работаете на фрилансе как наемный работник — без блогинга точно можно обойтись. У востребованного специалиста попросту не будет на это времени. Но можно согласовать с работодателем рекламу его деятельности в своем блоге. В таком случае это будет ещё одним видом заработка на фрилансе.

Как не смешивать работу и отдых в условиях фриланса?

Удобнее всего составить расписание использования рабочего времени в течение дня. Параллельно можно установить напоминания в любой из гаджетов в соответствии с расписанием.

Продумайте свое рабочее время полностью и распределите его так, чтобы отдых был цикличным и равномерным — короткие промежутки несколько раз в день. И отдыхайте полноценно — отключайте компьютер, убирайте на время звуковой режим в смартфоне. Главное — вырабатывайте привычку разграничивать отдых и работу.

Как предотвратить выгорание на фрилансе?

Выгорание у фрилансеров наступает из-за хронической усталости и неудовлетворенности результатами своей работы. Это накопительный процесс, который сразу кажется незаметным. Избавиться от подобных неприятностей можно с помощью простых методов.

Выбранный проект должен соответствовать вашим физическим возможностям. Желание хорошо заработать оправданно, но стоит ли жертвовать отдыхом, здоровьем и потерей работоспособности?

Не прекращайте общение с людьми вне работы. Загруженность работой в домашнем режиме часто становится причиной затворничества. Обязательно выделяйте время на прогулки, встречи с друзьями, семьёй.

Контролируйте свои расходы. Заработок фрилансера может быть нестабильным, и здесь причиной выгорания является боязнь остаться без денег. В результате вы нервничаете, стараетесь больше работать и так далее. Составьте примерный план доходов и расходов, создайте хотя бы небольшую финансовую подушку и относитесь к фрилансу как к обычной работе со стабильным заработком.

Как заставить себя работать, если над тобой не стоит строгий начальник, и это тебя расслабляет, расхолаживает?

Данная проблема актуальна для большинства фрилансеров. Она решаема с помощью довольно простых способов.

Разберитесь со своими биологическими ритмами. Если вы сова — большую часть работы оставляйте на вечер и первую половину ночи, если жаворонок — работайте с утра, а вечером отдыхайте.

Объясните близким, что за компьютером вы работаете, а не развлекаетесь. Это довольно частая причина расслабления — члены семьи постоянно отвлекают, дают получения и всячески мешают работать. Удобнее всего работать в отдельной комнате, но и это не всегда помогает.

Составьте распорядок дня и контролируйте каждый пункт. Не отступайте от расписания, отмечайте свои действия за день — необходимо выработать привычку.

Не отказывайтесь от отдыха. Нельзя работать практически непрерывно — подобные всплески энергии часто заканчиваются хронической усталостью, из-за которой тяжело снова включиться в рабочий процесс. Этот пункт дополняет совет по составлению распорядка дня, в котором необходимо предусмотреть время для отдыха.

Подводите итоги сделанного за день. Делайте это ежедневно, сравнивайте с распорядком дня, анализируйте причины нежелания работать или сбои в рабочем графике.

Ирина, большое спасибо за такие подробные ответы! Я думаю, что нашим читателям было очень интересно узнать больше о такой заманчивой работе.

Ирина Линникова: «Как правильно уходить на фриланс, чтобы не прогадать»